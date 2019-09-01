«Пушкин умер второй раз!»: зрителей разочаровала опера «Руслан и Людмила» от астраханского театра

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-01T12:53:21+03:00

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Астрахань стала единственным городом на юге России, поддержавшей Всероссийский театральный марафон. Причем уникальность астраханской акции заключалась в том, что театральное действие проходило на территории древнего Кремля. А астраханский театр оперы и балета по такому случаю подготовил необычную постановку - новое прочтение знаменитого произведения «Руслан и Людмила». Декорациями к спектаклю стал комплекс кафедрального Успенского собора. Посмотреть на это в Астрахань приехали и министр культуры РФ Владимир Мединский, и вице-премьер Ольга Голодец, а также народные артисты России Сергей Гармаш, Николай Цискаридзе, Ирина Алфёрова, Сергей Безруков, Евгений Князев… Билеты на спектакль раскупили за месяц до премьеры, для остальных даже организовали онлайн-трансляцию этого театрального действа. Но эффекта на зрителей постановка не произвела. Более того, на режиссера (Георгия Исаакяна) обрушились в соцсетях тонны критики.

«Костюмы, пиджаки, звезда на причинном месте... Не ожидали такой бульварной трактовка классики. Единственное, кто заставляли слушать оперу - артисты, но не смотреть на сцену...», «Шли на сказку, а увидели, мягко сказать, безобразие! Пушкин умер второй раз!», «Очень расстроило оформление: дёшево и безвкусно, хоть о вкусах и не спорят. Артисты молодцы», «Голоса красивые, оркестр великолепный! Но как же можно было это «Лего» так собрать?», «Зачем так издеваться над классикой? Бумажные лимузины, девушки в коротких платьях, бедным солдатам будто вообще костюмов не хватило и одели в то что было», «Вместо оперы в Кремле побывали на провинциальном самодеятельном спектакле в пионерском лагере», - это самые мягкие комментарии зрителей.

Тем временем, Ольга Городец похвалила астраханский театр за смелость.

«Это потрясающий востребованный проект», - процитировала вице-премьера пресс-служба Астраханской обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU