В Волгоградской области за сутки сгорело пять бань и два трактора

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-01T10:52:56+03:00

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Последний день лета 2019 выдался в Волгоградской области очень горячим, причем во всех смыслах. Столбик термометра в этот день достигал тридцатиградусной отметки, как результат - 52 пожара за сутки (из них 36 загораний травы, 6 - мусора). К этому «горячему букету» приложили руку еще и любители парилки: 31 августа в области сгорели пять бань.

Кроме того, в Тракторозаводском районе Волгограда сгорели сразу два трактора.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт примерно в полдень. На улице Шурухина горели трактор Амкодор-702 и трактор МТЗ-80 по всей площади. Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12.22. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - сообщают в ГУ МЧС по региону.

А в Камышине кто-то спалил очередной мусорный пластиковый контейнер.

ИСТОЧНИК KP.RU