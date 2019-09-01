В центре Волгограда открылась выставка уникальных трамваев и троллейбусов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-01T10:00:11+03:00

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Утром 1 сентября на улицу 7-й Гвардейской в Волгограде вдруг стали съезжаться трамваи и троллейбусы разных «мастей». Это не из-за поломки, это здесь сегодня проходит выставка волгоградского электротранспорта. В числе экземпляров и современные модели трамваев, и раритетные вагоны, и образцы подвижного состава разработанные специально для волгоградского метротрама. Вот, например, трамвай-тягач МВ-84 или «Бобик», созданный в мастерских Сталинградского трамвайного парка в 1954 году, а вот - вагон-снегоочиститель «Снежок», есть тут и вагон-вышка, специальный грузовой троллейбус и многое другое.

Уверены, такого количества «рогатого» транспорта в одном месте вы еще не видели. Причем посмотреть их можно не только снаружи, но и внутри. Водители трамваев и троллейбусов распахнули двери вагонов для всех желающих: все покажут, еще и расскажут.

Выставка электротранспорта продлится до 14.00.

Напомним, что в эти праздничные дни проезд в волгоградских троллейбусах и трамваях не взимается. Такой подарок - бесплатный проезд - волгоградцам сделали в мэрии.

- Традиционно количество подвижного состава на муниципальных маршрутах общественного транспорта увеличено, а его работа продлена до позднего вечера, - добавляют в администрации Волгограда.

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Смотрите программу праздника , и помните, что на алкоголь во время праздника действует запрет, дороги перекроют, зато общественный транспорт будет ходить часто и допоздна, а проезд в трамваях и троллейбусах - бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU