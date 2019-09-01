Под Волгоградом насмерть сбили 21-летнего парня на трассе

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-01T09:44:58+03:00

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Опять печальные сводки приходят из ГУ МВД по Волгоградской области: в последний день лета на дорогах произошло 7 ДТП, в которых один человек погиб, еще восемь получили травмы. Смертельная авария произошла в Киквидзенском районе: там под колесами умер 21-летний парень.

Случилось это примерно в девять часов вечера 31 августа в хуторе Ежовка. По Центральной улице мчался 20-летний водитель на своей «Ладе Приора», освещения в хуторе почти нет и видимость на дорогах плохая, потому и не заметил сразу пешехода, который шел по проезжей части в попутном с машинами направлении. Водитель не успел вовремя затормозить. Удар был такой силы, что пешехода отбросило на несколько метров. Когда «скорая» прибыла на место ДТП, пострадавший был еще жив, но по пути в больницу он скончался от полученных травм. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

В тот же вечер под колеса попала и 9-летняя девочка из Фролово. Она переходила дорогу на перекрестке улиц Фроловская и Комсомольская, когда ее сбил мотоциклист на «Мотоленд XV250T».Ребенок получил травмы, и это начало учебного года встретит на больничной койке.

ИСТОЧНИК KP.RU