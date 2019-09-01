В Астрахани выброшенная из авто пачка денег спровоцировала пробку на дороге

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-01T09:33:34+03:00

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В астраханском паблике появилось смешное видео, как в центре города, выброшенная из машины пачка денег, спровоцировала пробку на дороге. Действие происходило на улице Боевой.

«По дороге промчался свадебный кортеж, из одной машины кто-то выбросил пачку денег. Ветром купюры тут же разнесло по дороге. И машины, следующие за кортежем застыли прямо посреди магистрали», - комментирует происходящее автор ролика.

На кадрах видно, как водители останавливают свои машины прямо посреди дороги и выходят собирать деньги. Даже водитель маршрутки не устоял перед соблазном, и остановил на дороге микроавтобус с людьми, вышел из кабины и пошел за наживкой.

Астрахань. Свадебный кортеж кинул пачку денег на дорогу.

Но, как выяснилось позже, это были не настоящие купюры, а «фантики» из банка приколов.

«Тест на астраханскую жадность», «Нормально так разыграли астраханцев», «Жадность фраеров сгубила», «А ребята на свадьбе гуляют веселые, с чувством юмора у них, сразу видно, все в порядке», -комментируют видео пользователи соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU