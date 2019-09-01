В Волгограде из дома престарелых пропал дедушка, страдающий потерей памяти

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-01T09:16:25+03:00

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Волонтеры Волгограда призывают горожан помочь в розыске беспомощного старика. Пропал 75-летний Виктор Васильевич Соболев. Уже сутки о его местонахождении ничего не известно.

Пенсионер в последнее время проживал в доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в Советском районе Волгограда. 31 августа он вышел из заведения и ушел в неизвестном направлении.

Ситуацию осложняет тот факт, что мужчина страдает тяжелым заболеванием: он моментально забывает, как его зовут, кто он и плохо ориентируется в пространстве. Кроме того, он плохо разговаривает.

Приметы пропавшего старика: рост 171 сантиметр, среднего телосложения, глаза серые, волосы короткие с проседью.

В день пропажи был одет: в серую кофту, серые штаны, а на ногах - черные шлепки.

«Требуется максимальный репост и помощь! Люди, присмотритесь на улицах к прохожим, вдруг заметите этого старика. Он нуждается в медицинской помощи!», - обращаются к волгоградцам родственники «потеряшки» и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU