1 сентября в Волгограде будет карнавал, Этнофест и фейерверк

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-01T09:03:16+03:00

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Осень в Волгограде начнется в этом году не с учебной линейки, а с веселого и яркого праздника Дня города. 1 сентября - во второй день гуляний - волгоградцев ждут еще масса интересных мероприятий, а вечером концерт и фейерверк.

Напомним, в полдень в откроется выставка трамваев, одновременно в Комсомольском парке - Этнофест, а у музея «Россия - моя история» начнется банный фестиваль. На набережной утром соберутся художники с выставкой картин и мастер-классами, а вечером гостей и жителей Воллгограда ждет красочный карнавал.

Вечером Волгоград будет зажигать с певицей Елкой, а после песен и танцев - праздничный салют.

Не забывайте, что в центре сегодня будут перекрыты Нулевая продольная (причем пешеходная зона будет продлена до улицы Маршала Крылова), и улица Советская в границах Краснознаменская - Порт-Саида.

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ИСТОЧНИК KP.RU