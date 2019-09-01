Минобороны показало видео взрыва ракеты «Искандер» над Астраханью

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-01T08:45:38+03:00

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Министерство обороны опубликовало редкие кадры - как запускают, а потом и как взрывается в небе уникальная ракета «Искандер». Испытания проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

- Ракетчики ВВО выполнили учебно-боевой пуск квазибаллистической ракеты ОТРК «Искандер» в рамках тактического учения. Они вели стрельбу по цели, имитировавшей критически важный объект условного противника. По данным объективного контроля, полученным при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», учебная цель была успешно уничтожена, - отчитываются в Минобороны. - Помимо этого, в ходе тренировки расчет ОТРК выполнили нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам. После выполнения электронных пусков в целях вывода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района.

Напомним, на полигоне Капустин Яр еще с советских времен испытывают ракеты. «Искандеры» уже стоят на боевом дежурстве по охране безопасности страны, испытывают их на выполнение учебно- боевых задач.

Учебно-боевой пуск ракеты Искандер на полигоне Капустин Яр Астраханской области.Видео Минобороны

ИСТОЧНИК KP.RU