Победитель турнира силачей перетянул 19-тонный автобус за 24 секунды

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-01T08:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

31 августа на нижней террасе Центральной набережной Волгограда прошел чемпионат России по силовому экстриму «Сталинградская битва». По традиции его устраивают в День города и посвящают памяти ооснователя ассоциаций российских силачей и федерации силового экстрима Владимира Турчинского. Чемпионат состоял из 5 этапов, в которых принимали участие 11 силачей с разных концов нашей необъятной страны.

Фото: Лейла ДЖУМАЛИЕВА.

Суть первого этапа состояла в том, чтобы сделать максимальное количество подъемов над головой 140 килограммового металлического бревна в течение 60 секунд. Лучший результат показали мастера спорта по силовому экстриму Рамиль Рамазанов и Александр Кузьмин - победители и призеры российских и международных турниров по силовому экстриму, сделавшие 7 повторений. Второе место занял Инокентий Веселов, мастер спорта по тяжелой атлетике, уроженец города Красноярск. А третье - Давид Шами - самый молодой участник, и Евгений Гавриленко, именуемый иначе “убийца гигантов”. Это прозвище атлет получил за то, что ни разу не проиграл ни один бой, который проходил в его городе.

Второй этап - “фермерская прогулка” - не требовал от участников сильных ног и мускулистой спины. Главное-крепкий хват. Задача: пронести 2 баллона весом по 60 кг 40 метров. Конкурс был придуман фермерами Шотландии. Вместо железных баллонов использовали свиней. Их средний вес - 110-120, в то время как фермеры весят около 125 кг. В данном упражнении высший результат показал Сергей Робачев из Донецка, победитель этапов чемпионатов России по силовому экстриму, одноклассник профессионалов.

Фото: Лейла ДЖУМАЛИЕВА.

Целью атлетов в следующем этапе было пронести Богатырское коромысло весом 350 кг 40 метров за 1 минуту. Лучшим в данном упражнении оказался Артем Тарасов, уроженец северной столицы нашей страны, выполнивший данное задание всего за 17 секунд. 4 этап-Тракпул. И вновь победителем оказывается 27 летний уроженец Красноярска, начальник караула в служебной части - Инокентий Веселов. Именно он перетянул 19-ти тонный автобус всего за 24 секунды.

Фото: Лейла ДЖУМАЛИЕВА.

Завершающим испытанием стал четырехсот килограммовый “круг Конона”, взявший свои корни из фильма с Арнольдом Шварценеггером. Победителем стал Инокентий Веселов.

Фото: Лейла ДЖУМАЛИЕВА.

Итоги соревнования подвел и озвучил главный судья Михаил Щевляков. На 11 месте оказался уроженец Азбеста-Владимир Лубин. 10 место занимает самый взрослый участник 38 - летний атлет Игорь Соколовский из города Уста. На 9 месте - Артем Кабанов из Москвы. 8 - Александр Кузьмин, Елецк. 7 - Артем Тарасов, Санкт-Петербург. 6 - Евгений Гавырленко, Саратов. 5 - Рамиль Рамазанов, Кузнецк. 4 - Юрий Кузьмин, Нижний Новгород. 3 - Сергей Романчук, Донецк. 2 - самый молодой и перспективный участник Давид Шами из города Белгород. А Победителем турнира впервые стал человек, представляющий город Красноярск Инокентий Веселов, участник, в победе которого не сомневался никто.

ИСТОЧНИК KP.RU