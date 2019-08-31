2019-08-31T19:21:09+03:00
Спорт

Матч «Ротор» – «Торпедо» собрал на «Волгоград Арене» 36 219 болельщиков

Волгоградцы вновь побили рекорд посещаемости сезона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Стадион полон.Стадион полон.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Матч 11 тура Олимп - Первенства ФНЛ 2019-2020 на стадионе «Волгоград Арена» стал одним из самых посещаемых в истории стадиона. 31 августа «Ротор» играл на своем поле с лидером первенства московским «Торпедо». Волгоградские болельщики решили поддержать свою команду и вновь побить рекорд посещаемости. Матч прошел при полных трибунах. На стадионе его смотрели 36 тысяч 219 человек.

Когда болельщики зажгли фонарики, зрелище на полном стадионе было и вовсе впечатляющим. Чего пока нельзя сказать об игре футболистов «Ротора». Сине-голубые пропустили мяч уже на пятой минуте первого тайма. Счет после перерыва 0:1.

Напомним, за всю историю построенной к ЧМ-2018 «Волгоград Арены» самым посещаемым стал матч 28 июня 2018 между сборными Японии и Польши. На игру пришли 42 189 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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