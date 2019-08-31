«Царицынский бал» с видом на Волгу: волгоградцы станцевали полонез, вальс и менуэт
Только сегодня в честь Дня города территория рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история» превратилась в площадку для театрализовано-музыкального проекта «Царицынский променад».
- Пешеходная зона возле музея будет преображена в Царицын конца 19-го – начала 20-х веков, - рассказали КП-Волгоград в городской администрации.
Царицынский бал на день города 2019 в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА
Гости сделали на память снимки в специальной фотозоне и на стилизованных площадках. Каждый присутствующий почувствовал себя частью эпохи, которую умело воссоздали организаторы.
Затем сотни танцоров разных возрастов в тематических нарядах пустились в пляс. Накануне участники этого шоу провели заключительную репетицию светских танцев - полонеза, вальса и менуэта, а сегодня безупречно исполнили все движения под живую музыку симфонического оркестра Волгоградского музыкального театра. Обладателей лучших образов наградили ценными призами.
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За балом наблюдали сотни горожан.Фото: Екатерина СИМОХИНА
ИСТОЧНИК KP.RU