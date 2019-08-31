Два года тюрьмы вместо года армии: в Астрахани поймали уклонистов от службы

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-31T14:12:36+03:00

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Двух жителей Астрахани осудят по статье «Уклонение от призыва на военную службу»: молодые люди в возрасте 20 и 25 лет решили откосить от армии. Астраханцы всеми способами пытались оттянуть момент призыва до 27-летнего возраста, но так как оба уже состояли на воинском учете, эта афера обернулась реальными проблемами.

- По версии следствия, жители Кировского района Астрахани и Приволжского района области, являясь гражданами РФ, состоя на воинском учете, будучи надлежащим образом извещенными, с целью уклонения от призыва на военную службу, заведомо зная, что не имеют законных оснований для освобождения либо отсрочки, умышленно не прибыли в военный комиссариат, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

Иронично, но парням грозит до два года тюрьмы – это вдвое больше срока срочной службы. Да и колония не казарма. Причем даже после отбывания наказания им все равно придется отдать долг Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU