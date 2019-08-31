2019-08-31T14:12:36+03:00
Происшествия

Два года тюрьмы вместо года армии: в Астрахани поймали уклонистов от службы

После срока молодым людям все-таки придется отдать долг Родине
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двух жителей Астрахани осудят по статье «Уклонение от призыва на военную службу»: молодые люди в возрасте 20 и 25 лет решили откосить от армии. Астраханцы всеми способами пытались оттянуть момент призыва до 27-летнего возраста, но так как оба уже состояли на воинском учете, эта афера обернулась реальными проблемами.

- По версии следствия, жители Кировского района Астрахани и Приволжского района области, являясь гражданами РФ, состоя на воинском учете, будучи надлежащим образом извещенными, с целью уклонения от призыва на военную службу, заведомо зная, что не имеют законных оснований для освобождения либо отсрочки, умышленно не прибыли в военный комиссариат, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

Иронично, но парням грозит до два года тюрьмы – это вдвое больше срока срочной службы. Да и колония не казарма. Причем даже после отбывания наказания им все равно придется отдать долг Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольском саду Волгограда проходит гастрономический фестиваль
«Кубок Сталинграда-2019»: волгоградцы наслаждаются парусной регатой
Совершившие экстренную посадку в аэропорту Волгограда самолеты вылетели в пункты назначения
В Волгограде отмечают 430-летие Царицына-Сталинграда-Волгограда
В Урюпинске простились с утонувшей 17-летней школьницей
Под Волгоградом водитель иномарки протаранил «КамАЗ» и погиб
На юге волгоградцев катает сказочный «Трамвай желаний»
Повысить раскрываемость любой ценой: в Астрахани трое полицейских сделали закладку с наркотиками
Отключения горячей воды в Волгограде в сентябре 2019
Около 200 волгоградцев репетировали полонез, вальс и менуэт с видом на Волгу
Волгоградцам до 19 сентября запретили ездить в лес
Роспотребнадзор рассказал, чем опасны вши и как их вывести
В Астраханской области высохли гектары озер, погибли тонны рыбы
В больнице Волжского открылось обновленное сосудистое отделение
Волгоградская область попала в ТОП-10 по числу столетних жителей
За день семь штрафов: под Волгоградом гаишники устроили облаву на автобусы