В Комсомольском саду Волгограда проходит гастрономический фестиваль

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-31T13:37:44+03:00

В горсаду людно, ароматно пахнет свежими булочками, только что приготовленным мясом и хорошим настроением. Фото: Екатерина МАЛИНИНА

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По уже сложившейся традиции День города в Комсомольском саду Волгограда проходит особенно вкусно. Причиной тому полюбившийся горожанам гастрономический фестиваль «Вкусно! Маркет».

Для гостей соорудили места отдыха.Фото: Екатерина МАЛИНИНА

Вот и сегодня, 31 августа, подготовленные заранее торговые лотки ломятся от блюд лучших шеф-поваров местных кафе и ресторанов, свежими продуктами от волгоградских производителей. В горсаду людно, ароматно пахнет свежими булочками, только что приготовленным мясом и хорошим настроением.

И малышам нашлось где отдохнуть после "праздника живота".Фото: Екатерина МАЛИНИНА

Гостям фестиваля дали попробовать всевозможные лакомства, а также пригласили на мастер-класс тех, кто любит и умеет готовить. Приглашенные на праздник эксперты по питанию делятся секретами стройности, красоты и здоровья. Все это проходит под параллельно с фольклорным праздником «ФолкГрад». Более двадцати коллективов школ искусств и домов культуры Волгограда исполняют народные песни, танцуют и создают неповторимую атмосферу праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU