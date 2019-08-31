2019-08-31T14:03:47+03:00
Спорт

«Кубок Сталинграда-2019»: волгоградцы наслаждаются парусной регатой

Состязание началась в акватории у «Волгоград Арены»
Юлия Данильченко
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Три десятка экипажей крейсерских яхт приготовились к традиционному состязанию в акватории Волги у стадиона «Волгоград Арена».Три десятка экипажей крейсерских яхт приготовились к традиционному состязанию в акватории Волги у стадиона «Волгоград Арена».Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В эти минуты сотни волгоградцев наслаждаются зрелищной парусной регатой «Кубок Сталинграда-2019», которая стартовала в обед 31 августа. Это одно из самых запоминающихся событий в рамках празднования 430-летней годовщины Волгограда.

На день города в Волгограде флайбордисты устроили красочное шоу.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Два десятка экипажей крейсерских яхт приготовились к традиционному состязанию в акватории Волги у стадиона «Волгоград Арена». Это лучшие составы из Волгограда, Камышина, Волжского, Саратова, Москвы и других. Участие примут также детски команды. Настроение участникам и гостям праздника подарила известная группа «Мегаполис», выступившая в начале мероприятия.

Гостей ждет много зрелищных трюков. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Гостей ждет много зрелищных трюков.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Помимо самой регаты, волгоградцев и гостей города ждут зрелищные соревнования флайбордистов, аквабайкеров, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

В час дня начались соревнования по водно-моторному спорту. Еще можно успеть побывать на берегу Волги, поболеть за одну из команд и просто получить удовольствие от атмосферы праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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