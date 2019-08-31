Совершившие экстренную посадку в аэропорту Волгограда самолеты вылетели в пункты назначения

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-31T12:53:58+03:00

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В ночь на 31 августа аэропорт Волгограда экстренно принял сразу три самолета - «Красноярск-Симферополь», «Баку — Москва» и «Грозный-Внуково». Пассажирам пришлось немного погостить в городе-герое, пока сотрудники воздушных гаваней изменяли расписание. В Симферополь самолет отправился до рассвета.

Борт, летевший из Грозного, пришлось заменить на резервный. Напомним, во время полета произошли неполадки – упал уровень жидкости гидросистемы. Самолет вылетел в направлении Внуково в 9:36 по местному времени. «Баку-Москва» также уже доставил пассажиров в пункт назначения, вылетев в 8:30 по волгоградскому времени.

Напомним, в первых двух случаях просить вынужденную посадку пришлось из-за плохого самочувствия пассажиров. Сначала неважно себя почувствовала 35-летняя женщина, летевшая в Симферополь. Ей пришлось изменить планы и побывать в одной из волгоградских больниц. Попал в ГКБ СМП №25 и 62-летний житель Германии, у которого прихватило сердце. Сейчас он в состоянии средней тяжести в кардиологическом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU