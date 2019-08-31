2019-08-31T11:42:51+03:00
Звезды

В Волгограде отмечают 430-летие Царицына-Сталинграда-Волгограда

Празднование Дня города началось со спортивных мероприятий
Юлия Данильченко
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Впереди для горожан масса приятного и позитивногоВпереди для горожан масса приятного и позитивногоФото: Екатерина СИМОХИНА
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С утра 31 августа в Волгограде началось грандиозное празднование 430-летней годовщины Царицына-Сталинграда-Волгограда. Первыми участниками мероприятий стали самые спортивные: в 10:00 стартовали «Спортивные игры на Волге». Самые активные начали своей день в спортзалах, на стадионах и других площадках, на которых проходят различные состязания.

Впереди для горожан масса приятного и позитивного: шахматный турнир, выставка цветочных композиций, фольклорный фестиваль, парусная регата и соревнования по силовому экстриму.

- В 11-00 на верхней террасе набережной открылась итоговая выставка участников городского фотоконкурса «#Волгоград430!», турнир по быстрым шахматам, в котором смогут принять участие все желающие, и фестиваль «Цветочный джем», финал одного из самых масштабных и зрелищных мероприятий Дня города - конкурса «Уличный артист».

С подробной программой мероприятий можно познакомиться на нашем сайте, также смотрите яркую трансляцию того, что происходит в Волгограде прямо сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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