В Волгограде отмечают 430-летие Царицына-Сталинграда-Волгограда
С утра 31 августа в Волгограде началось грандиозное празднование 430-летней годовщины Царицына-Сталинграда-Волгограда. Первыми участниками мероприятий стали самые спортивные: в 10:00 стартовали «Спортивные игры на Волге». Самые активные начали своей день в спортзалах, на стадионах и других площадках, на которых проходят различные состязания.
Впереди для горожан масса приятного и позитивного: шахматный турнир, выставка цветочных композиций, фольклорный фестиваль, парусная регата и соревнования по силовому экстриму.
- В 11-00 на верхней террасе набережной открылась итоговая выставка участников городского фотоконкурса «#Волгоград430!», турнир по быстрым шахматам, в котором смогут принять участие все желающие, и фестиваль «Цветочный джем», финал одного из самых масштабных и зрелищных мероприятий Дня города - конкурса «Уличный артист».
С подробной программой мероприятий можно познакомиться на нашем сайте, также смотрите яркую трансляцию того, что происходит в Волгограде прямо сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU