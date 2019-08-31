В Урюпинске простились с утонувшей 17-летней школьницей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-31T10:32:04+03:00

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В последний день лета в Урюпинске прощаются с 17-летней Любой. Девушка утонула в реке Хопер 26 августа, но тело ее после долгих поисков нашли лишь 30 числа. Известно, что у нее не было родителей, сироту воспитывала бабушка. В тот злосчастный день Люба вместе со своим 30-летним возлюбленным пошла на пляж. Молодые побыли на берегу, а потом решили искупаться.

Люба плавать не умела, но все-таки согласилась заплыть на глубину. Хопер известен сильным течением. В какой-то момент ее затянуло в яму. Мужчина пытался вытащить девушку, но ничего не вышло. За несколько дней поисков ее тело унесло на четыреста метров от берега.

Следователи до конца не исключали, что ее смерть могла носить насильственный характер, но вскрытие накануне показало – девушка захлебнулась водой.

ИСТОЧНИК KP.RU