Под Волгоградом водитель иномарки протаранил «КамАЗ» и погиб

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-31T09:29:07+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло четыре аварии, в которых три человека получили травмы, один погиб. Смертельное ДТП случилось во Фроловском районе на трассе «Москва - Волгоград» около одиннадцати часов ночи 30 августа.

- 29-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фьюжен», двигаясь в сторону Москвы, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «КАМАЗ-453950», под управлением 38-летнего водителя, - рассказали КП-Волгоград об обстоятельствах в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы вызвали «скорую помощь» и сотрудников полиции. К сожалению, прибывшие врачи не успели спасти водителя – он погиб прямо в салоне автомобиля. Сейчас по факту смертельной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU