2019-08-31T09:16:32+03:00
Общество

На юге волгоградцев катает сказочный «Трамвай желаний»

Пассажиров развлекут песнями и угощениями от любимых книжных персонажей
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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На полдня 31 августа обычный трамвай № 11 в Красноармейском районе Волгограда станет сказочным. Помимо кондуктора, в салоне будут любимые персонажи русских сказок - Василиса Прекрасная и Ученый Кот, Иванушка и Старик, Кикимора и Емеля, Лиса Алиса и Кот Базилио и многие другие. Особенно такой антураж понравится детям, ну а взрослых угостят «молодильными яблочками».

В специальной фото-зоне можно будет сделать снимки на память.

- Акция «Трамвай Желаний» в Красноармейском районе является частью большой праздничной программы, посвященной юбилею областного центра. В 17-00 гостей и жителей самого южного района Волгограда приглашают на бульвар Энгельса, где их ждут поющий арт-бульвар «Творческий серпантин» и концертная программа «Звездная карусель Красноармейска». Организаторы подготовили выступление народных коллективов, фотовыставку, работу интерактивных площадок, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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