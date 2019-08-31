2019-08-31T08:59:32+03:00
Происшествия

Повысить раскрываемость любой ценой: в Астрахани трое полицейских сделали закладку с наркотиками

Стражи порядка планировали поймать покупателя, но попались сами
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотиков возбудили в отношении трех сотрудников Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте. Однажды коллегам пришел на ум хитрый план: сделать закладку, через знакомого найти покупателя, задержать его и раскрыть преступление. Но их задумке не суждено было сбыться.

Как только 29 августа заговорщики приступили к исполнению распределенных обязанностей, их накрыли.

- Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области в районе железнодорожного полотна, вблизи административного здания Астраханской дистанции пути (ПЧ-1), был обнаружен сверток с наркотическим средством общей массой 0,51 г. Как было установлено, указанный сверток разместили ранее подозреваемые, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Следственный отдел на транспорте по Астрахани.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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