Повысить раскрываемость любой ценой: в Астрахани трое полицейских сделали закладку с наркотиками
Уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотиков возбудили в отношении трех сотрудников Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте. Однажды коллегам пришел на ум хитрый план: сделать закладку, через знакомого найти покупателя, задержать его и раскрыть преступление. Но их задумке не суждено было сбыться.
Как только 29 августа заговорщики приступили к исполнению распределенных обязанностей, их накрыли.
- Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области в районе железнодорожного полотна, вблизи административного здания Астраханской дистанции пути (ПЧ-1), был обнаружен сверток с наркотическим средством общей массой 0,51 г. Как было установлено, указанный сверток разместили ранее подозреваемые, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Следственный отдел на транспорте по Астрахани.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU