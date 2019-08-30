Отключения горячей воды в Волгограде в сентябре 2019

СЕГОДНЯ 22:01 2019-08-30T22:01:25+03:00

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Лето подошло к концу, а отключения горячей воды в Волгограде продолжаются. Ведь зима не за горами и подготовка к старту отопительного сезона еще не завершена. Правда, в сентябре 2019 года останутся без горяченькой жители лишь одного района города – Ворошиловского. В остальных районах в ремонте остались сезонные котельные, которые по традиции отключают вообще на все теплые месяцы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», в сентябре 2019 отключат горячую воду в два этапа. Сначала жителям пяти улиц придется с 2 сентября греть воду на плите и купаться в тазике в течение недели. Затем с 12 сентября отключения будут более масштабными и затронут около тридцати улиц Ворошиловского района. А обходиться без удобств им две недели.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СЕНТЯБРЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 2 по 9 сентября 2019

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

ул. Огарева, 1, 2, 7

ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 23

С 12 по 25 сентября 2019

ул. Баррикадная, 19, 19а

ул. Бобруйская, 1, 1а

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18

ул. Гомельская, 1

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Иркутская, 8

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

ул. Клинская, 33, 34, 35

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25

ул. Канунникова, 9

ул. КИМ, 18

ул. Ковровская, 4

ул. Краснослободская, 17, 19

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10а

ул. Липецкая, 5, 7

ул. Моздокская, 3, 5, 7

ул. Новоузенская, 10а

ул. Огарёва, 1, 2, 7

ул. Пугачевская 5г, 5д

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

ИСТОЧНИК KP.RU