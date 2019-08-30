Около 200 волгоградцев репетировали вальс, полонез и мазурку с видом на Волгу
Царская осанка, грациозные движения и улыбки – все это можно было увидеть в пятницу вечером напротив музея в пойме реки Царицы. На репетицию большого бала собрались порядка двухсот человек. Среди танцующих – школьники, студенты, курсанты, солдаты, пенсионеры, офисные работники и представители других специальностей. Всех в этот вечер объединил танец. Репетировали мазурку, полонез, польку и вальс – все, чем когда то развлекались на балах пару веков назад. Получалось не с первого раза: то движения забывали, то вступали не в такт,. Но постепенно приноровились и уже через пару часов слаженно вытанцовывали под команды учителя танцев: поворот, шаг вперед, поклон.
Не обошлось, как и положено на балу, без небольшого происшествия: одной из танцующих стало плохо. Пришлось вызывать «скорую». Девушке помогли, правда, с танцами на этот вечер ей пришлось завязать.
Волгоградцы готовятся к Царицынскому балу.Екатерина СИМОХИНА
Кстати, сегодня участники бала были без костюмов, в субботу 31 августа на самом балу все будут при параде. Дамы – в платьях в пол, кавалеры - во фраках, пиджаках или просто в рубашках. Вальсировать народ будет с 16-00 до 20-00 напротив музея.
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Участники репетировали вальс, мазурку, полонез.Фото: Екатерина СИМОХИНА
участвуют в мероприятии все желающие.Фото: Екатерина СИМОХИНА
ИСТОЧНИК KP.RU