Волгоградцам до 19 сентября запретили ездить в лес

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-30T17:36:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что жара немного отступила, хороших дождей в Волгограде не было давно. Сухая трава и сильный ветер заставляет пожарных и сотрудников природных парков постоянно жить в режиме «повышенной готовности». В области еще велик риск природных пожаров. Из-за этого областные власти приняли решение продлить запрет на посещение жителями лесов. До 19 сентября в леса нельзя въезжать хоть на машине, хоть на велосипеде. Так что поход за грибами и осенние пикники на природе лучше отложить на конец сентября. Или нарветесь на штраф.

Как отметили в облкомприроды, специальные лесопожарные формирования постоянно патрулируют леса. На въезде во все леса стоят предупредительные аншлаги.

Кстати, ни в выходные, ни в первую неделю сентября синоптики осадков не обещают, а днем будет от 22 до 28 градусов. Волгоградцам и без лесных прогулок будет, чем заняться. В эти выходные можно отложить дачные заботы и присоединиться к празднованию Дня города. Смотрите у нас полный список мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU