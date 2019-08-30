Роспотребнадзор рассказал, чем опасны вши и как их вывести

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-30T17:23:31+03:00

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Хотя на дворе давно 21 век, вшивая голова для волгоградцев вовсе не редкость. По данным регионального Роспотребнадзора, За 7 месяцев 2019 года в области подхватили вшей 765 человек. Причем трое из каждых четырех – школьники. Для нашей местности цифры эти вполне привычные. Причем это только те, кто обратился к медикам. Санитарные врачи предупреждают: подхватить вшей можно всюду - в детсаду, школе, в общественных местах и даже на пляже при большом скоплении людей. При этом вши куда опасней, чем многие привыкли считать. А вывести их порой не так просто. От вшей головных можно избавиться и самим в домашних условиях. А вот от вшей платяных и лобковых придется избавляться в дезинфекционных камерах. При этом от многих вещей придется избавиться.

Основные признаки наличия вшей или педикулеза - это сильный зуд с расчесами, огрубение кожи от массовых укусов и воздействия слюны паразитов на кожу. Также может присутствовать меланодермия или пигментация кожи. Расчесывание кожи может привести к возникновению дерматитов и экземы. Если запустить педикулез, могут появиться температура и припухлость лимфатических узлов. А еще вши переносят такие опасные инфекционные заболевания, как сыпной тиф, возвратный тиф и волынская лихорадка.

Подхватить вшей можно через шляпы, расчески, полотенца, постельное белье, одежду. Обнаружить педикулез не сложно: осмотрите голову (гениталии). Вши и гниды (их яйца) прячутся в самых нежных местах, например, на затылке и за ушами ближе к основанию волос. А если раздавить гниду, она издает характерный хруст.

Врачи советуют при обнаружении вшей обращаться к медикам, где дадут необходимые рекомендации. Чтобы уничтожить головных вшей, купите в аптеке противопедикулезное средство и проведите обработку головы. Учтите, осмотреть нужно всех членов семьи. Постирайте все белье и одежду при температуре от 60 градусов и прогладьте его утюгом. Сделайте уборку, а подушки обработайте специальным спреем и прогладьте, или лучше их вовсе выбросить. Обработку при необходимости нужно повторить через 7 - 10 дней, на случай, если из гнид все же вывелись новые вши. При платяном и смешанном педикулезе обработку людей и вещей проводят в специальных дезинфекционных камерах. Самим от них не избавиться.

ИСТОЧНИК KP.RU