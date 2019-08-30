В Астраханской области высохли гектары озер, погибли тонны рыбы

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-30T16:22:35+03:00

Кое-где вода еще осталась, но она закипает под палящим солнцем, а значит, рыбы в них не будет. Фото Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ».

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Такой катастрофической ситуации в низовье Волги местные жители не помнят. Еще в июне, когда вода не зашла в ильмени и рыба, которая пришла в астраханские заводи на нерест, дохла косяками, стало понятно, что к осени ситуация станет еще критичнее. И вот в конце августа в Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ» стали поступать сообщение о заморе рыбы из Лиманского района Астраханской области. Остатки воды высохли под палящим солнцем, похоронив с собой всю рыбу.

Вот так выглядит низовье Волги. Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ»

В течение 10 дней специалисты института объезжали районные ильмени. Выводы действительно печальные: в ильменях Бешеный, Гарбунур (№№ 1, 2, 3), Антоновский, Хатава и Шар-Лазунг и на рыбоводном участке, расположенном на ильмене Дон-Шаха, воды нет, все заросло тростником; ильмени Малый Карабулак и Антоновский - также заросли без воды; на прочих ильменях (Дон-Шаха, Малиновский, Малый Карабулак, Берковский, Цапта) уровень воды был крайне низким, обнаружили фрагменты погибшей рыбы.

Там, где еще есталлась вода, ильмени зарастают тростником. Фото Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ»

- До следующего половодья негативные процессы будут только усугубляться: мелкие ильмени высохнут окончательно, что приведет к очередным заморным явлениям рыбы, плюс надо учитывать грядущие процессы ледостава и вымораживания в холодный период года, а значит, и гибели водных биологических ресурсов, - делают неутешительные прогнозы сотрудники института.

ИСТОЧНИК KP.RU