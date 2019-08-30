2019-08-30T16:22:35+03:00
Общество

В Астраханской области высохли гектары озер, погибли тонны рыбы

К концу лета вода окончательно ушла из ильменей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кое-где вода еще осталась, но она закипает под палящим солнцем, а значит, рыбы в них не будет. Фото Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ».Кое-где вода еще осталась, но она закипает под палящим солнцем, а значит, рыбы в них не будет. Фото Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ».
Изменить размер текста:

Такой катастрофической ситуации в низовье Волги местные жители не помнят. Еще в июне, когда вода не зашла в ильмени и рыба, которая пришла в астраханские заводи на нерест, дохла косяками, стало понятно, что к осени ситуация станет еще критичнее. И вот в конце августа в Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ» стали поступать сообщение о заморе рыбы из Лиманского района Астраханской области. Остатки воды высохли под палящим солнцем, похоронив с собой всю рыбу.

Вот так выглядит низовье Волги. Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ»

Вот так выглядит низовье Волги. Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ»

В течение 10 дней специалисты института объезжали районные ильмени. Выводы действительно печальные: в ильменях Бешеный, Гарбунур (№№ 1, 2, 3), Антоновский, Хатава и Шар-Лазунг и на рыбоводном участке, расположенном на ильмене Дон-Шаха, воды нет, все заросло тростником; ильмени Малый Карабулак и Антоновский - также заросли без воды; на прочих ильменях (Дон-Шаха, Малиновский, Малый Карабулак, Берковский, Цапта) уровень воды был крайне низким, обнаружили фрагменты погибшей рыбы.

Там, где еще есталлась вода, ильмени зарастают тростником. Фото Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ»

Там, где еще есталлась вода, ильмени зарастают тростником. Фото Волжско-Каспийский филиал «КаспийНИРХ»

- До следующего половодья негативные процессы будут только усугубляться: мелкие ильмени высохнут окончательно, что приведет к очередным заморным явлениям рыбы, плюс надо учитывать грядущие процессы ледостава и вымораживания в холодный период года, а значит, и гибели водных биологических ресурсов, - делают неутешительные прогнозы сотрудники института.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцам до 19 сентября запретили ездить в лес
Роспотребнадзор рассказал, чем опасны вши и как их вывести
В больнице Волжского открылось обновленное сосудистое отделение
Волгоградская область попала в ТОП-10 по числу столетних жителей
За день семь штрафов: под Волгоградом гаишники устроили облаву на автобусы
Осенью пробки на дорогах Волгограда вырастут на 0,7 балла
В Волгограде мошеннику добавят срок за угрозы и брань в адрес судьи
В Урюпинске тело 17-летней девушки нашли неподалеку от пляжа в реке
По миллиону заплатит каждый: суд Астрахани наказал двух гаишников-взяточников
В Волгограде сносят старую школу олимпийского резерва по волейболу
Волго-Ахтубинскую пойму напоили водой
В Советском районе Волгограда меняют старый водопровод
Волгоградцев после праздника Дня города развезут по домам электрички
Глава правительства Дмитрий Медведев едет в Астрахань поговорить о Волге
Основание готово: на Набережной Волгограда залили первый ярус амфитеатра
Волгоградский «Ротор» покинули два игрока - Янушковский и Васильев
За сутки в авариях на волгоградских дорогах пострадали двое детей
В ДТП на Волжской ГЭС пострадали трое
На матч Ротор – Торпедо болельщиков повезут электрички
Связал в мешке и выбросил: под Волгоградом мальчик оставил умирать шесть щенят
Волгоградцам запретили жечь стерню на полях
Под Волгоградом трехлетнюю девочку-инвалида чиновники лишили спецпитания
Волгоградцам показали, как преобразится парк у храма Александра Невского
Волгоградцы за семь месяцев потратили на услуги 86 миллиардов рублей
Волжанину, устроившему стрельбу по соседям, дали условный срок