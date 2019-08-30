В больнице Волжского открылось обновленное сосудистое отделение
В больнице имени Фишера, что в Волжском, идет масштабный ремонт. Шаг за шагом здесь обновляют все содержимое. Вот, после ремонта открылось сосудистое отделение. Только оно уже совсем не похоже на то, что было ранее: теперь здесь все по последнему слову техники - свободные палаты, специализированные койки, оборудование.
- Сейчас в учреждение поступает закупленное оборудование, в числе которого - магнитно-резонансный и компьютерный томограф, аппараты искусственной вентиляции легких, современные аппараты ультразвуковой диагностики, функциональные кровати, а также реабилитационное оборудование, - перечисляют в облздраве.
В отделении появился блок интенсивной терапии на 12 коек и отделение для ранней реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения на 48 коек.
Сейчас в учреждение поступает закупленное оборудование и тренажеры. Фото администрации ВО.
- В 2020 году здесь же планируется открыть региональный сосудистый центр, где будут использовать эндоваскулярные технологии лечения. В нем расположат два кардиологических отделения с палатами интенсивной терапии. Уже в следующем году приступят к созданию новых операционных, оснащенных ангиографическим оборудованием, современными рентген-установками — они позволят проводить чрезкожные вмешательства при сосудистых катастрофах, - добавляют в облздраве.
Параллельно идет ремонт в других отделениях больницы, в поликлинике и в женской консультации.
на базе поликлиники, напомним, хотят организовать единое терапевтическое и диагностическое отделение, а также создать современный call-центр. Кроме этого, до конца года в больнице будет создан один из 14 центров амбулаторной онкологической помощи, что обеспечит для 500 тысяч жителей Волжского и Заволжья.
ИСТОЧНИК KP.RU