В больнице Волжского открылось обновленное сосудистое отделение

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-30T14:54:19+03:00

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В больнице имени Фишера, что в Волжском, идет масштабный ремонт. Шаг за шагом здесь обновляют все содержимое. Вот, после ремонта открылось сосудистое отделение. Только оно уже совсем не похоже на то, что было ранее: теперь здесь все по последнему слову техники - свободные палаты, специализированные койки, оборудование.

- Сейчас в учреждение поступает закупленное оборудование, в числе которого - магнитно-резонансный и компьютерный томограф, аппараты искусственной вентиляции легких, современные аппараты ультразвуковой диагностики, функциональные кровати, а также реабилитационное оборудование, - перечисляют в облздраве.

В отделении появился блок интенсивной терапии на 12 коек и отделение для ранней реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения на 48 коек.

Сейчас в учреждение поступает закупленное оборудование и тренажеры. Фото администрации ВО.

- В 2020 году здесь же планируется открыть региональный сосудистый центр, где будут использовать эндоваскулярные технологии лечения. В нем расположат два кардиологических отделения с палатами интенсивной терапии. Уже в следующем году приступят к созданию новых операционных, оснащенных ангиографическим оборудованием, современными рентген-установками — они позволят проводить чрезкожные вмешательства при сосудистых катастрофах, - добавляют в облздраве.

Параллельно идет ремонт в других отделениях больницы, в поликлинике и в женской консультации.

на базе поликлиники, напомним, хотят организовать единое терапевтическое и диагностическое отделение, а также создать современный call-центр. Кроме этого, до конца года в больнице будет создан один из 14 центров амбулаторной онкологической помощи, что обеспечит для 500 тысяч жителей Волжского и Заволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU