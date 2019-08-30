Волгоградская область попала в ТОП-10 по числу столетних жителей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-30T16:49:27+03:00

В Волгоградской области проживает 313 человек, который исполнилось 100 лет и более. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А Астрахань и вовсе оказалась в тройке лидеров по старожилам

Изменить размер текста: A A

Росстат опубликовал итоги очередного мониторинга по демографии, из которого следует, что россияне стали жить, если не лучше, то дольше. Это подтверждают цифры долгожителей: за последние три года число людей, перешагнувших столетний рубеж, увеличилось почти на тысячу. Волгоградская область оказалась в «десятке» регионов, где больше всего таких стариков.

По данным Росстата, которые оказались в распоряжении "Ридус", больше всего пенсионеров - ровесников Октябрьской революции - живет в Москве. Там 6525 жителей, которым исполнилось сто лет и более. На втором месте - Санкт-Петербург. Там насчитали 2940 долгожителей. А на третьем месте - Астраханская область. И, если столицы берут количеством, то Астрахань как раз качеством - населения в разы меньше, а старожилов больше. В каспийской столице их 664.

Далее по убыванию в списке - Московская область, Краснодарский край, Самарская область, Татарстан, Воронежская область и Новосибирская область.

Волгоградская область в этом рейтинге оказалась на девятой строчке. У нас проживает, по данным специалистов статистики, 313 столетних жителей.

Антилидером рейтинга стала Чукотка. Там сотрудники Росстата не нашли ни одного человека старше 100 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU