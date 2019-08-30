2019-08-30T13:40:42+03:00
Общество

За день семь штрафов: под Волгоградом гаишники устроили облаву на автобусы

Сотрудники ДПС усиленно проверяют пассажирский транспорт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Впредь гаишники обещают устраивать подобные рейды постоянно, чтобы снизить риск ДТП с автобусами.Впредь гаишники обещают устраивать подобные рейды постоянно, чтобы снизить риск ДТП с автобусами.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Неутешительная статистика по авариям с пассажирским транспортом (с начала года на волгоградских дорогах случилось 83 ДТП с участием автобусов) дала стимул правоохранителям к проведению усиленных проверок. Теперь автобусы проверяют на постах ежедневно и особо тщательно. Проверяют и документацию, и состояние водителя, и транспорта. Вот, вчера, 29 августа, очередной такой рейд прошел на посту ДПС в Городищенском районе. За день инспекторы проверили 23 автобуса и выписали семь штрафов.

- Семь водителей привлекли к административной ответственности. Троих - за управление автобусами и маршрутными такси с техническими неисправностями, четверых – за отсутствие тахографа, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Рассказывают, что один из водителей, прямо на посту скрутил в салоне лишнее сидение, которое было установлено сверх допустимого количества.

В ГИБДД уже пообещали, что впредь такие рейды будут проводиться на волгоградских дорогах постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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