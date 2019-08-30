2019-08-30T13:07:44+03:00
Общество

Осенью пробки на дорогах Волгограда вырастут на 0,7 балла

Но по сравнению с другими городами-миллионниками России у нас коллапса не предвидится
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Особенно будет тяжело на дорогах по утрам, когда водители массово повезут детей в школы.Особенно будет тяжело на дорогах по утрам, когда водители массово повезут детей в школы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Уже к концу августа в Волгограде движение на дорогах заметно оживилось. Машин на улицах стало больше, и в город вернулись автомобильные пробки. Особенно в часы-пик. Буквально вчера, 29 августа, и без того многострадальный мост Волжской ГЭС из-за аварии всталл в многочасовую пробку. А аналитики говорят: «То ли еще будет». И прогнозируют, что с 1 сентября число пробок в городе увеличится.

Это, характерно не только для Волгограда.

- Во всех городах с 1 сентября более выраженным становится утренний час пик - многие одновременно везут детей в школу. И пробки на дорогах в таком напряженном режиме обычно держаться до декабря, - говорят аналитики Яндекса, которые и посчитали, насколько вырастает утренний балл пробок в городах-миллионниках осенью.

Надо сказать, что на фоне остальных мегаполисов ситуация в Волгограде будет не патовой. Наш город-герой по уровню пробок попал только на 14-е место в рейтинге с «осенним увеличением напряженности пробок» на 0,7 балла. Более спокойной ситуацией на дорогах может похвалиться только Челябинск (там увеличение прогнозируют на 0,5 балла). В остальных городах-миллионниках пробки ужесточатся на 1-1,4 балла. В лидерах - Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург. Москва, по данным аналитиков, занимает лишь 11-ю строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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