В Волгограде мошеннику добавят срок за угрозы и брань в адрес судьи
60-летний волгоградец уже получил восемь лет колонии за то, что обманным путем украл у знакомых 45 миллионов рублей. Но вместо того, чтобы взяться за ум, он умудрился в суде заработать себе две новых уголовных статьи. Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, мужчина во время оглашения приговора взорвался от гнева. Он стал выкрикивать нецензурную брань в адрес судьи, оскорблял его и даже пригрозил убить. Вся эта гневная речь была записана на диктофон, аудиозапись и легла в основу нового обвинения.
- Новое уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением передали в суд, - отмечают в СУ СК по Волгоградской области.
Отметим, что немолодой волгоградец уже отбывает наказание за мошенничество. Как доказали в суде следователи, он регулярно получал от своего знакомого крупные суммы денег, обещая взамен решить практически любые «проблемы с законом».
- К примеру, 15 миллионов рублей он взял за содействие в прекращении уголовного дела на одного из коммерсантов, 3,5 миллиона рублей – за вынесение «нужного» решения Арбитражным судом, еще 26 миллионов 200 тысяч рублей – за прекращение выездной налоговой проверки. Так он «заработал» почти 45 миллионов рублей. И все деньги присвоил себе, - рассказывают в ведомстве.
Теперь мужчина будет «решать вопросы» за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU