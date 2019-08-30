2019-08-30T12:34:40+03:00
Происшествия

В Урюпинске тело 17-летней девушки нашли неподалеку от пляжа в реке

Истинную причину смерти школьницы установит вскрытие, а следователи ищут очевидцев трагедии
Наталья ГЛАЗУНОВАЮлия Данильченко
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Следователи разыскивают очевидцев трагических событий. Фото с личной странички девушки Любы.Следователи разыскивают очевидцев трагических событий. Фото с личной странички девушки Любы.
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Четыре дня полицейские и следователи искали 17-летнюю девушку Любу из Урюпинска. Она ушла с друзьями на пляж еще 26 августа. Сегодня, 30 августа, ее тело нашли в 400 метрах от берега, куда ее унесло течением.

Как рассказал «КП-Волгоград» исполняющий обязанности МрСО СУ СК России по Волгоградской области Александр Белов, визуально на теле следов насильственной смерти нет. Но это только на первый взгляд. Окончательную причину смерти установит вскрытие.

Известно, что Люба не умела плавать, но в тот день все равно зашла глубоко в реку. Возможно, сильное течение и затянуло ее под воду. Но следователи все же не исключают версию убийства несовершеннолетней. В последнее время она сдружилась с 30-летним мужчиной, и проводила время в его окружении. Хотя с ним не были знакомы ни сверстники девушки, ни ее родственники. Надо сказать, что у Любы нет родителей, ее воспитанием занималась бабушка.

На пляже 26 августа было много отдыхающих, и наверняка кто-то мог стать свидетелем происшедшей трагедии. Следователи призывают очевидцев к гражданской активности и просят помочь в расследовании этого запутанного дела.

ВАЖНО!

- Просим очевидцев обратиться по телефонам 8-844-42-4-29-07, 8-927-251-86-53, или 02, сообщить любую известную информацию с целью установления всех обстоятельств гибели девушки, - обращается к волгоградцам Александр Белов.

Можно прийти в отдел по адресу Волгоградская область, г. Урюпинск, пер. Попова д. 65. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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