По миллиону заплатит каждый: суд Астрахани наказал двух гаишников-взяточников

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-30T11:56:57+03:00

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В Камызякском районе Астраханской области на скамье подсудимых оказались два сотрудника ДПС. Эту «парочку» на вымогательстве и взятках поймали сотрудники регионального УФСБ. А сегодня суд вынес им приговор. На удивление их не отправили за решетку, а наказали большим штрафом: каждый заплатит по 1,1 миллиону рублей.

Как рассказали в суде следователи, они достоверно установили минимуи три факта получения взяток этими гаишниками. Однажды, они потребовали 15 тысяч у водителя, который сел за руль выпившим. Пообещали не привлекать к ответственности и даже отпустили домой за деньгами. Второй сллучай произошел на автодороге между селами Марфино и Калинино Володарского района. Инспекторы пытались остановить «шестерку» для проверки документов, но водитель вместо того, чтобы остановиться, наоборот попытался сбежать. А потом, бросив машину на обочине дороги и вовсе сбежал. Думаете, гаишники отправились его догонять? Нет. Они потребовали у пассажира, который случайно остался в машине 20 тысяч рублей, чтобы не привлекать того за пьяное вождение, хотя достоверно знали, что за рулем был не он. И вымогатели получили эти деньги.

- Также выявлен факт получения взятки в размере 1 500 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, -добавляют в СУ СК по Астраханской области.

Теперь их лишат всего «кровно заработанного».

ИСТОЧНИК KP.RU