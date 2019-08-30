В Волгограде сносят старую школу олимпийского резерва по волейболу

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-30T11:29:54+03:00

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Старое здание школы олимпийского резерва на улице Ткачева в Волгограде уже много лет стоит заброшенно. А сегодня его начали демонтировать. Да, согласно плану, его полностью снесут. Но лишь для того, чтобы на его месте построить новый современный спортивный центр. Власти обещают, что уже в 2021 году он распахнет свои двери. Причем кроме олимпиской школы здесь появится еще и центр развития и творчества для детей и подростков.

- В новом спорткомплексе смогут заниматься 400 юных спортсменов, еще 300 детей сможет принять детский центр. Общая площадь нового здания составит полторы тысячи квадратных метров, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

На улице Ткачева,7 появится вот такой современный комплекс, в котором смогут заниматься почти 700 ребят. Фото администрации Волгограда.

И напоминают, что работы ведутся в рамках муниципально-частного партнерства. Инвестор обещает вложить в строительство более 40 миллионов рублей. После окончания строительства, объект передадут на баланс муниципалитета.

- Тренировки и другие занятия для обучающихся МОУ Волгограда будут бесплатными, - акцентируют внимание волгоградцев в администрации города.

Одно только «но»: спортплощадку, которая находится у школы №84, придется перенести.

- Ранее спортгородок использовался исключительно для занятий воспитанников СШОР №7, а уже с сентября на площадке смогут заниматься баскетболом, мини-футболом, теннисом учащиеся школы, а во внеурочное время – все желающие, - поясняют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU