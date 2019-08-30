2019-08-30T12:29:41+03:00
Общество

Волго-Ахтубинскую пойму напоили водой

Чтобы поддержать природный парк в засушливый период, волгоградские специалисты направили в нужное русло 2,5 миллиона кубометров воды
Светлана КИРИЛЛОВА
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Фото: администрация Волгоградской области.Фото: администрация Волгоградской области.
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От переменчивой волгоградской погоды страдают не только жители области, но и сама природа. В последнее время специалисты обеспокоены состоянием Волго-Ахтубинской поймы, где нередко наблюдается серьезная нехватка воды. Чтобы решить эту проблему, экологи провели комплексное обследование объектов природного парка и решили добавить ему сразу 2,5 миллиона кубов живительной влаги.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, наполнение потребовалось двум трактам – Краснослободскому и Каширинскому. Теперь уровень воды в них приблизился к нормальным среднегодовым показателям. Поданная в тракты влага поступила в разные водные объекты поймы: в ерики и озера, в том числе в Верблюд, Сахарный, Судомойка.

Благодаря проделанной экологами работе повысился также уровень грунтовых вод. Это стало хорошей новостью для волгоградцев, пользующихся водой из колодцев и скважин.

Напомним, сегодня, 30 августа в Астраханской области глава российского правительства Дмитрий Медведев проводит большое совещание по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волга. В нем участвует и волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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