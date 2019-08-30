В Советском районе Волгограда меняют старый водопровод

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-30T11:02:02+03:00

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Водопровод по улицам Джамбула Джабаева и Курсекова в Советском районе Волгограда построили еще тридцать лет назад. С тех пор его только латают, причем в последние годы все чаще. Трубы уже настолько проржавели и сгнили, что ежегодно на этой ветке происходит порядка десяти аварий. В компании «Концессии водоснабжения» приняли решение больше не латать ржавый водовод, а построить здесь новый. И рабочие цеха по эксплуатации и ремонту сетей «Центр №2» совместно с цехом капитального ремонта ООО «Концессии водоснабжения» уже приступили к монтажным работам.

- Взамен изношенного трубопровода здесь проложат 370 метров гибкой полимерной трубы. За счет высокой эластичности полиэтилена ускоряется процесс монтажа коммуникаций. Кроме того, полиэтилен обладает резистентностью к коррозии, благодаря чему срок эксплуатации инженерной системы увеличивается до 50 лет, - рассказывают «КП-Волгоград» на предприятии.

К слову, из этой ветки получают воду 1200 частных домов в Советском районе. А значит, тысячи волгоградцев после обновления сети будут стабильно и бесперебойно получать воду.

ИСТОЧНИК KP.RU