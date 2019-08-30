2019-08-30T10:49:47+03:00
Общество

Волгоградцев после праздника Дня города развезут по домам электрички

На 1 сентября специально назначили дополнительные поезда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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До Дня города остался один день, уже в эти выходные - 31 августа и 1 сентября - Волгоград отметит свое 430-летие. Организаторы ведут последние приготовления, гости готовят силы и наряды для гуляний. Несомненно, в центр города на праздник приедут тысячи волгоградцев, поэтому транспортный вопрос поставлен во главу угла. Сегодня решено, чтобы развести после гуляний волгоградцев по домам на помощь автобусам и электротранспорту придут городские электрички. Как сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, 1 сентября назначается дополнительный рейс пригородного поезда № 6329 сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка.

Со станции Волгоград-1 он отправится в 22.55, а прибудет на конечную станцию Шпалопропитка в 23.55.

- Электропоезд проследует со всеми остановками в пути следования, - уточняют в Привжд.

Кроме того, в этот праздничный день будет усиленно работать в Волгограде и детская железная дорога. В честь праздника добавили число рейсов для школьников.

- Дополнительные детские поезда отправятся со станции Площадь Чекистов в 19:30, 20:30 и 21:30. Кроме того, начать путешествие по Приволжской детской железной дороге можно будет в рамках регулярных рейсов: в 10:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:30 и 18:00, - сообщают в Привжд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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