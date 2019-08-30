2019-08-30T11:16:13+03:00
Общество

Глава правительства Дмитрий Медведев едет в Астрахань поговорить о Волге

В каспийской столице премьер-министр также планирует побывать на открытии Всероссийского театрального марафона
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 30 августа, в Астрахань прибывает с рабочим визитом глава правительства России Дмитрий Медведев. Именно здесь - в каспийской столице - пройдет совещание по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волга.

Едет премьер-министр в Астрахань с несколькими министрами: с ним направляются к берегам Волги зампредседателя правительства Максим Акимов, глава минприроды Дмитрий Кобылкин, глава минэнерго Александр Новак, министр ЖКХ Владимир Якушев и главы нескольких регионов России. Будут обсуждать как вернуть Волге былую славу и не повторить беду с маловодьем, от которого сильно пострадала река и прибрежные районы в этом году.

Участвует в совещании и волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Ему есть о чем доложить. Накануне волгоградские экологи провели комплексное обследование объектов природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" и добавили ему сразу 2,5 миллиона кубов живительной влаги - воду закачали в ерики и озера.

Кроме того, премьер-министр, планирует побывать в Астрахани на открытии Всероссийского театрального марафона в Южном федеральном округе. Отметим, что к этому событию актеры Астраханского театра подготовили совершенно уникальный сюрприз - они исполнят оперу «Руслан и Людмила». Причем покажут ее в астраханском кремле. Увидеть эту постановку в Астрахани приедут еще два федеральных министра: вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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