Основание готово: на Набережной Волгограда залили первый ярус амфитеатра

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-30T10:48:11+03:00

Больше двух тысяч кубов бетонной смеси уйдет на сооружение конструкции

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Раньше казалось, что заоблачная идея построить на берегу Волги амфитеатр, останется только на картинке. А сегодня на Набережной Волгограда уже залили первую ступень будущего театра под открытым небом.

- Больше тысячи кубометров бетонной смеси уже залито в основание первого участка, - уточняют в мэрии Волгограда. - И рабочие приступили ко второй ступени театра. Одновременно строители армируют каркас под заливку третьего этапа. Всего для обустройства фундаментной плиты сооружения потребуется свыше 2000 тысяч кубометров смеси.

Подобного сооружения в Волгограде еще нет. Этот амфитеатр будет возвышаться над Набережной на 12 метров и способен вмещать 2300 зрителей.

Параллельно на нижней террасе Набережной рабочие роют траншеи под будущие коммуникации: здесь проложат систему полива, и электрические сети. Также идет восстановление и укрепление подпорных стен набережной.

Напомним, что согласно проекту на берегу Волги появится не только амфитеатр, но и спортивные и игровые зоны, а также комфортная прогулочная зона, с урнами, лавочками и зелеными насаждениями. Обещают, что будут здесь и скейт-парк, и велодорожки. А у речпорта восстановят фонтаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/661886" frameborder="0"></iframe> Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU