Волгоградский «Ротор» покинули два игрока - Янушковский и Васильев

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-30T09:54:49+03:00

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Нерадостная новость пришла сегодня из СК «Ротор»: команду покинула сразу два игрока - полузащитник Роман Янушковский и защитник Максим Васильев.

- Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе футбольного клуба.

Впрочем, подобное решение футболистов было предсказуемым. Роман Янушковский играет за сине-голубых уже не первый сезон, но на поле его выпускают редко. А в этом сезоне он еще ни разу не вышел на игру. Хотя по итогам матчей Олимп-Кубок ФНЛ в этом году именно Янушковский получил высокое звание лучшего игрока турнира.

Максим Васильев тоже достаточно опытный игрок, но и он ни разу не вышел на игры сине-голубых в рамках Олимп-Первенства ФНЛ. Последний раз он выходил на поле, когда в рамках 1/32 финала Олимп-Кубка России «Ротор» сражался против ФК «Алания» (и, напомним, проиграл команде из первой лиги).

ИСТОЧНИК KP.RU