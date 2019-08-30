2019-08-30T09:33:36+03:00
Происшествия

За сутки в авариях на волгоградских дорогах пострадали двое детей

В Волжском водитель «семерки» сбил 13-летнего школьника на «зебре»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Что ни день, то пострадавшие на дорогах, их число иногда достигает десятков и хуже всего, что среди них есть дети. Так, за минусшие сутки на волгоградских дорогах в авариях пострадали сразу два ребенка - 10-летняя девочука и 13-летний мальчик. И в обоих случаях виновными в ДТП оказались взрослые.

Примерно в 17.30 авария, в которой пострадала девочка, произошла в Ворошиловском районе Волгограда. 19-летний водитель на «ВАЗ-2109» так разогнался по улице Рабоче-Крестьянской, что не успел затормозить перед «Нивой», в которой и находился ребенок. Школьницу госпитализировали, а взрослые отделались лишь испугом.

Не прошло и часа после этого, как в больницу привезли еще одного пострадавшего в ДТП ребенка: 13-летнего мальчишку сбили в Волжском. Причем сбили прямо на «зебре». Подросток, как положено, переходил дорогу, но 45-летний водитель «семерки» решил, что успеет проскочить. Не успел.

- В результате ДТП мальчик доставлен в больницу, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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