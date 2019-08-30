2019-08-30T09:21:57+03:00
Происшествия

В ДТП на Волжской ГЭС пострадали трое

Из-за аварии жители Волгограда и Волжского застряли в многочасовой пробке
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Аварию спровоцировал водитель без прав.Аварию спровоцировал водитель без прав.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария и неисправная фура на плотине Волжской ГЭС заставили жителей Волгограда и Волжского вечером 29 августа 2019 стоять в многочасовой пробке. Сначала около 18 часов на плотине, где уже несколько месяцев идет ремонт дороги, сломался большегруз. Вскоре фуру утащили на буксире. А около 19.45 выехавший на встречку «Ниссан Тиана» врезался в «Пежо 206», который в этот момент разворачивался. От удара вторую иномарку отбросило на ехавшую в том же направлении маршрутку №160. В аварии пострадали три человека.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД РФ, спровоцировавший аварию 22-летний водитель «Ниссана» вообще не имеет прав управления. Ему понадобилась помощь медиков. А 53-летнего водителя «Пежо» и его 38-летнюю пассажирку увезли с места ДТП в больницу.

Полиция приложила максимум усилий, чтобы как можно скорее освободить дорогу и восстановить движение транспорта на плотине Волжской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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