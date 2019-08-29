Связал в мешке и выбросил: под Волгоградом мальчик оставил умирать шесть щенят

СЕГОДНЯ 18:48 2019-08-29T21:13:20+03:00

Люди услышали писк из мешка, открыли, а там маленькие щенки, которые только глаза открыли. Фото волонтера Натальи.

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Вечером к магазину, расположенному в поселке Царицын Городищенского района Волгоградской области приехала молодая пара.

«Ты слышишь? Кто-то пищит жалобно?», - спросил мужчина супругу, едва они вышли из машины. Почти одновременно пара уставилась на мешок, который лежал на газоне прямо у парковки перед гипермаркетом. Звуки доносились оттуда. В этот момент к мешку уже направлялась еще одна женщина, она тоже шла на писк. Люди развязали шнурок на мешке и ужаснулись. В нем было пять новорожденных щенков! Совсем еще малыши, только глазки открыли. А их не просто выкинули на улицу, а оставили умирать.

Детенышей спасли. Владелица магазина даже напоила их молоком. Но в душе клокотал гнев - «Кто же этот изверг, выбросивший щенят, как мусор?». Мужчина уговорил бизнесменшу посмотреть записи с видеокамер, установленных снаружи.

- На видео попала машина «Нива», которая парковалась в этом месте. Видно, как из машины выходит мальчик-подросток, а в руках у него этот мешок. Сам еще ребенок, а смог обречь на смерть малышей. А потом, как ни в чем не бывало пошел с отцом в магазин за продуктами, а скупившись, они просто сели в машину и уехали, - рассказывает «КП-Волгоград» волонтер.

Мальчишка вынес мешок из машины и оставил его на парковке, а сам пошел с папой за продуктами в магазин. Фото волонтера Натальи.

Женщина говорит, это уже не первый случай, когда к магазину подбрасывают щенков. Перед этим волонтеры только раздали шесть малышей, которых нашли тут же выкинутыми на обочину. И вот опять.

- Многие люди жалуются на большое число бездомных собак. А ведь появляются они от собак безответственных хозяев, которые не стерилизуют своих питомцев. А потом выбрасывают новорожденных вот так… Хочется кричать: «Кому вы их оставляете?», - негодует волонтер.

Этих спасенных щенков уже раздали в хорошие руки, они обрели семьи и друзей. Но проблема, к сожалению, осталась.

ИСТОЧНИК KP.RU