2019-08-29T18:02:19+03:00
Общество

Волгоградцам запретили жечь стерню на полях

В регионе все еще сохраняется пожароопасная обстановка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Малейшая искра может привести к крупному пожару, так что будьте осторожны и не рискуйте!Малейшая искра может привести к крупному пожару, так что будьте осторожны и не рискуйте!Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Осень постепенно входит в свои права, но в Волгоградской области все еще сохраняется необычайно жаркая и сухая погода. Соответственно, пожароопасный период не миновал. Но некоторые волгоградцы на своих полях нет-нет, да подожгут сухую траву. А делать это категорически запрещено!

В облкомприроде еще раз напоминают жителям региона: в области действует запрет на выжигания сухой травы на землях сельхозназначения, населенных пунктов и участках иных категорий. Ведь даже маленькая искра, подхваченная ветров, может привести к масштабным ландшафтным пожарам.

Напоминают чиновники и о том, что пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств также ограничены.

- Запрещено разведение костров, выжигание хвороста, порубочных остатков, горючих материалов в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, - отмечают в облкомприроде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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