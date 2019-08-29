Волгоградцам запретили жечь стерню на полях

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-29T18:02:19+03:00

Малейшая искра может привести к крупному пожару, так что будьте осторожны и не рискуйте! Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В регионе все еще сохраняется пожароопасная обстановка

Изменить размер текста: A A

Осень постепенно входит в свои права, но в Волгоградской области все еще сохраняется необычайно жаркая и сухая погода. Соответственно, пожароопасный период не миновал. Но некоторые волгоградцы на своих полях нет-нет, да подожгут сухую траву. А делать это категорически запрещено!

В облкомприроде еще раз напоминают жителям региона: в области действует запрет на выжигания сухой травы на землях сельхозназначения, населенных пунктов и участках иных категорий. Ведь даже маленькая искра, подхваченная ветров, может привести к масштабным ландшафтным пожарам.

Напоминают чиновники и о том, что пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств также ограничены.

- Запрещено разведение костров, выжигание хвороста, порубочных остатков, горючих материалов в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, - отмечают в облкомприроде.

ИСТОЧНИК KP.RU