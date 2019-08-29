Под Волгоградом трехлетнюю девочку-инвалида чиновники лишили спецпитания

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-29T17:55:32+03:00

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Эта трехлетняя девочка из Ленинского района Волгоградской области родилась с патологией: у нее врожденное нарушение обмена веществ, и она все время нуждается низкобелковой диетотерапии. В связи с чем ребенку присвоена инвалидность. И по закону девочку обязаны обеспечивать специальным питанием. Однако, местные чиновники лишь разводили руками, оправдываясь, мол, нет средств, нет закупок, и так далее. В итоге ребенок долгое время не получал лечебное питание и мама вынуждена была покупать его за свой счет. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в областной прокуратуре, куда волгоградка пришла за помощью в решении проблемы.

Сотрудники ведомства подали в суд с требованием принудить облздрав обеспечить ребенка положенным по закону бесплатным спецпитанием. Суд встал на сторону прокуратуры, и сегодня девочка наконец-то получила жизненно необходимые препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU