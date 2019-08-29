2019-08-29T17:55:32+03:00
Общество

Под Волгоградом трехлетнюю девочку-инвалида чиновники лишили спецпитания

Матери больного ребенка пришлось через прокуратуру добиваться справедливости
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Эта трехлетняя девочка из Ленинского района Волгоградской области родилась с патологией: у нее врожденное нарушение обмена веществ, и она все время нуждается низкобелковой диетотерапии. В связи с чем ребенку присвоена инвалидность. И по закону девочку обязаны обеспечивать специальным питанием. Однако, местные чиновники лишь разводили руками, оправдываясь, мол, нет средств, нет закупок, и так далее. В итоге ребенок долгое время не получал лечебное питание и мама вынуждена была покупать его за свой счет. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в областной прокуратуре, куда волгоградка пришла за помощью в решении проблемы.

Сотрудники ведомства подали в суд с требованием принудить облздрав обеспечить ребенка положенным по закону бесплатным спецпитанием. Суд встал на сторону прокуратуры, и сегодня девочка наконец-то получила жизненно необходимые препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцам запретили жечь стерню на полях
Много зелени и лавочек: волгоградцам показали, как преобразится парк у храма Александра Невского
Волгоградцы за семь месяцев потратили на услуги 86 миллиардов рублей
Волжанину, устроившему стрельбу по соседям, дали условный срок
Авиашоу покажут в Волгограде 1 сентября
Пенсионеры будут снимать стресс в «Саду размышлений»
Облсуд ужесточил приговор владелице кафе, по чьей вине 7-летний мальчик утонул в выгребной яме
«Заряжай без мата»: «Ротор» оштрафовали за нецензурную лексику фанатов на 30 тысяч рублей
В Волгограде 10 тысяч первоклашек сядут за парты
Астраханец на «Оке» пытался задавить 16-летнего соседа, катавшегося на лошади
В Урюпинске третьи сутки ищут тело утонувшей 17-летней девушки
В столкновении фургона и «Лады» в Волгограде пострадали трое детей
В этом году 77 волгоградцев отравились грибами
Волгоградские фермеры приглашают на ярмарки у гипермаркетов
Под Волгоградом две банды воровали нефть и торговали незаконным топливом
В 2019-м на волгоградских дорогах произошло 83 ДТП с автобусами
Волгоградская область получила полмиллиона доз вакцины от гриппа
Под Волгоградом летчики разгромили склад с боеприпасами противника
В Астрахани гаишник и три друга зарабатывали на липовых ДТП и страховках
На фестивале в Дубовке волгоградцы приготовят рекордный салат из винограда
Соврали о доходах: десять волгоградских депутатов лишили полномочий
В Волгограде дороги к трем школам небезопасны для детей
«Сухой закон»: волгоградцев на три дня оставят без спиртного
Изъяли 150 кило: в Волгограде продавали просроченный хлеб и «кондитерку»