2019-08-29T16:18:51+03:00
Общество

Много зелени и лавочек: волгоградцам показали, как преобразится парк у храма Александра Невского

До конца 2019 года кирпичную кладку собора завершат
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сквер в центре Волгограда преобразится. Фото администрации Волгограда.Сквер в центре Волгограда преобразится. Фото администрации Волгограда.
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Собор Александра Невского уже на 36 метров возвышается в центре Волгограда. Осталось всего 8 метров кирпичной кладки и каркас будет готов. В октябре привезут из Волгодонска в Волгоград главный купол, который весит более сорока тонн.

- После того как строители смонтируют внутренний купол, они приступят к монтажу главного соборного купола, и будут устанавливать его секциями, - рассказывают в Волгоградской епархии. - Работы эти должны завершить к декабрю.

У волгоградцев появится еще одна комфортная зона отдыха. Фото администрации Волгограда.

У волгоградцев появится еще одна комфортная зона отдыха. Фото администрации Волгограда.

Параллельно рабочие штукатурят стены внутри храма, монтируют внутренние инженерные сети. На данный момент уже на 90 процентов выполнена прокладка электрических сетей и сантехнические работы. Сейчас главная задача - завершить монтаж системы отопления, чтобы в зиму собор уже отапливался, и можно было приступить к росписи стен.

Расписывать собор будет «Павловская мастерская» под руководством Дмитрия Хартунга. Мастера говорят, что внутренне убранство храма будет уникальным. Эскизы уже готовы. Центральным элементом станет престол с иконой, в котором будут находиться мощи святого Александра Невского.

Фото администрации Волгограда.

Фото администрации Волгограда.

А к весне преобразится и территория вокруг собора. В администрации Волгограда уже представили эскизы, как будет выглядеть обновленный сквер. Здесь будет много зелени, тенистых аллей, трехъярусные лавочки-трибуны и лавочки-качели, а еще беседки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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