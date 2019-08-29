2019-08-29T15:25:59+03:00
Общество

Волгоградцы за семь месяцев потратили на услуги 86 миллиардов рублей

Треть от этой суммы уходит на коммунальные платежи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Большая часть денег у волгоградцев уходит на ЖКХ, на проезд и оплату связи и интернета.Большая часть денег у волгоградцев уходит на ЖКХ, на проезд и оплату связи и интернета.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С января по июль 2019 года волгоградцы уже потратили на услуги 86,2 миллиарда рублей. Цифра впечатляющая, но специалисты Волгоградстата уверяют, что это всего на 0,1% больше, чем за такой же период прошлого года. Так что в этом плане расходы волгоградцев не выросли.

Но, надо отметить, что в данные еще не вошла подорожавшая «коммуналка», цены на которую поднялись в июле. А, между прочим, именно она «съедает» большую часть денег, которые волгоградцы тратят на услуги. От общего вышеуказанного объема траты на ЖКХ у людей составляют 30,5%, то есть треть платежей. Еще 14,7% уходит у волгоградцев на проезд, так называемые транспортные услуги. И столько же - 14,7% тратят на телекоммуникационные услуги (связь, интернет, ТВ).

На бытовые услуги уходит 13,1%. причем большая часть из этих денег идет на ремонт и строительство жилья, техобслуживание и ремонт автомобилей. Еще одна весомая доля трат идет на оплату образования - 7,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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