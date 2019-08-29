Волжанину, устроившему стрельбу по соседям, дали условный срок

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-29T15:06:56+03:00

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Еще одна история о том, как опасно доверять нашим людям ношение оружия, произошла в Волжском. Там нетрезвый мужчина открыл стрельбу по соседям. В тот день, как рассказывают «КП-Волгоград» в Волжском городском суде, волжанин изрядно выпил. Находясь дома, ему вдруг показалось, что на улице соседи очень шумно себя ведут. Церемониться он не стал, а достал пневматический пистолет, зарядил его одной металлической пулей, вышел на балкон своей квартиры и выстрелил в сторону людей, находившихся во дворе дома.

Естественно, люди, испугавшись, вызвали полицию. «Стрелка» задержали и завели на него уголовное дело по статье «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Свою вину мужчина полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, - уточнили в суде.

Учитывая полное раскаяние волжанина, суд приговорил волжанина к полутора годам лишения свободы, но условно.

ИСТОЧНИК KP.RU