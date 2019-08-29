Авиашоу покажут в Волгограде в день города 1 сентября

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-29T14:41:25+03:00

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День города 2019 в Волгограде обещает быть непривычно насыщенным разными интересными событиями. Будет в программе праздничных мероприятий и авиашоу, и выставка военной техники. Их можно будет увидеть 1 сентября 2019 с 11.00 до 14.00 в ЦПКиО Волгограда во время акции «Военная служба по контракту – Твой выбор!». Над Волгой будут кружить «Грачи», «Ночной охотник» и «Аллигатор», пройдут строем сквозь облака фронтовые бомбардировщики и истребители. А на земле можно будет увидеть танки Т-90А, бронетранспортеры, самоходные «Хосты», другую технику и вооружение, а также посмотреть концерт.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, во время акции 1 сентября в ЦПКиО волгоградцы смогут пройти профессиональный и психологический отбор на военную службу по контракту и узнают о военной ипотеке. На сцене выступят окружной ансамбль песни и пляски, лауреаты фестиваля «Щит и Лира», ансамбль «Казачья воля» и другие местные коллективы. Военные покажут рукопашный бой и силовой экстрим. А из угощенья гостям предложат солдатскую кашу с тушенкой из полевой кухни.

Откроют парад авиации Ми-8.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самым зрелищным станет парад авиации. Откроют его вертолеты Ми-8 с триколором, следом пойдут штурмовики Ми-28 «Ночной охотник», ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52 «Аллигатор», штурмовики Су-25 «Грач», бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также истребители Су-30 и Су-30СМ.

Самое интересное на День города 2019 в Волгограде: авиашоу, карнавал, баня, Елка и фейерверк - программа праздничных мероприятий.

Отметят праздник и во всех районах Волгограда. Не забудьте, дороги в день города перекроют, а алкоголь будет под запретом целых три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU