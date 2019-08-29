Пенсионеры будут снимать стресс в «Саду размышлений»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-29T14:04:13+03:00

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Благодаря гранту экомарафона «Зеленая волна» компании РУСАЛ в волгоградском областном геронтологическом центре появился свой «Сад размышлений». В нем пенсионеры и сотрудники высадили деревья и ароматные растения: барбарис, форзицию, гиацинты и великолепные ирисы. Для отдыха здесь есть лавочки. Для прогулок построили сенсорные дорожки из деревянных коробов, наполненных галькой, корой и чистым песком. А особое место в саду занял стол-грядка. Все это поможет пенсионерам снимать стрессы.

Теперь пожилые люди несмотря на ограничения по здоровью смогут сами посадить травы, овощные культуры и цветы, ухаживать за ними и получать удовольствие. Также в «Саду размышлений» будут проходить творческие вечера, чайные посиделки и игры.

Работать в огороде стало проще.

- Мы задумали этот проект для реабилитации людей пожилого возраста, - рассказывает сотрудник волгоградского геронтологического центра Ольга Самойленко. - В «Саду размышлений» они могут снять стресс, пройдя босиком по сенсорной дорожке, самостоятельно поухаживать за растениями, и просто наслаждаться ароматами и неспешным созерцанием окружающей красоты.

Напомним, масштабный экомарафон «Зелёная волна» проходит по инициативе компании РУСАЛ в 17 городах России. Это не только грантовый конкурс, на который любой может предложить свои проекты по озеленению и благоустройству общественных пространств, но и акции по высадке деревьев и кустарников, экологические субботники, мастер-классы и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU