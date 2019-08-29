Облсуд ужесточил приговор владелице кафе, по чьей вине 7-летний мальчик утонул в выгребной яме

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-29T14:00:24+03:00

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Волгоградский областной суд ужесточил приговор владелице кафе из Быково: Тюрякова отсидит в колонии общего режима 1,5 года и выплатит семье погибшего мальчика 1,5 миллиона рублей. Ранее районный суд вынес более мягкий вердикт – 1,5 года исправительных работ и 700 тысяч рублей за моральный ущерб, но она решила оспорить его. Не получилось.

Напомним, трагедия случилась 5 сентября 2018 года около трех часов дня рядом с закусочной. Именно там по заказу предпринимательницы построили водонепроницаемый выгреб, который рабочие накрыли ДСП - на специальную крышку денег было жалко. Когда семилетний мальчик наступил на покрытие, оно рухнуло. Ребенок утонул в канализационной воде. Женщину обвинили в «Причинении смерти по неосторожности». Тюрякова вину свою не признала и до последнего отрицала свою причастность к случившемуся.

К сожалению, этот мальчик стал третьим ребенком, погибшим в этой семье. До этого у матери умерла пятилетняя дочка от опухоли мозга: женщина совсем не занималась лечением. Еще раньше при трагических обстоятельствах погиб другой ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU